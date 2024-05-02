أخبار اليمن : حادث مروع يقتل ويصيب 31 شخصاً في عمران

حادث مروع يقتل ويصيب 31 شخصاً في عمرانشهدت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، حادث تصادم مروعاً، أسفر عن مصرع وإصابة 31 شخصاً.

وذكرت شرطة مرور المحافظة، أن حادث صدام وقع بين سيارة هايلوكس غمارتين، وسيارة شاص، في منطقة حرف سفيان، أسفر عن مصرع سائق الهايلوكس و2 آخرين، وإصابة 28 شخصاً.

وأشارت إلى أنها انتقلت إلى مكان الحادث وتم نقل الجثث وإسعاف المصابين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وجددت شرطة المرور دعوتها للسائقين إلى الالتزام بالقواعد المرورية، وتجنب السرعة، لتفادي الحوادث، وضمان سلامة مستخدمي الطريق.