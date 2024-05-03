أخبار اليمن : اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين بغزة

اليونسكو تمنح جائزة الصحافة للصحفيين الفلسطينيين بغزةأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم منح جائزتها "غييرمو كانو العالمية" لحرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون العدوان الصهيوني المستمر منذ أكثر من سبع أشهر على القطاع.

وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية "في هذه الأوقات من الظلام واليأس نود أن نرسل رسالة تضامن قوية للصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".وفقا لوكالة معا الفلسطينية

من جانبها قالت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو: "إن الجائزة تثني كل عام على بسالة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا محفوفة بالصعوبات والمخاطر. وتذكرنا الجائزة، مرة أخرى هذا العام، بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم البالغ الأهمية المتمثل في توفير المعلومات والتحقيق".

ووفقا لنقابة الصحفيين الفلسطينيين فإن 135 من العاملين في القطاع الإعلامي استشهدوا، واعتقل 100 صحفي وصحفية آخرون، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي

