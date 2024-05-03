أخبار اليمن : صنعاء .. مسيرة مليونية وتصعيد جديد لنصرة غزّة

صنعاء .. مسيرة مليونية وتصعيد جديد لنصرة غزّةشهدت العاصمة صنعاء اليوم، خروجا جماهيرياً مليونيا في مسيرة "وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار"، تأييدا لتنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد.

وحذرت الحشود في المسيرة، العدو الأمريكي الصهيوني من مواصلة التعنت والعدوان والحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي المحتلة.. معبرة عن تضامنها وتأييدها لطلاب وأكاديميي الجامعات الأمريكية والأوربية الأحرار المناهضين للحرب على غزة.

وجددت التأكيد على استمرار وقوف الشعب اليمني في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، انطلاقاً من هويته الإيمانية والتزامه الديني، وموقفه المبدئي والأخلاقي.

ونددت الحشود المليونية، باستمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني الأمريكي بحق أطفال ونساء غزة أمام صمت وخذلان عربي وإسلامي كبير.

وأكدت أن تحرك اليمن قيادة وشعبا تجاوز التحديات ليقف بكل وفاء وشموخ مع الأشقاء في غزة، مجددة عهد أجداد اليمنيين الفاتحين والأنصار، بالمضي في نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، متسلحين بالإيمان والوعي والبصيرة.

وحيا بيان صادر عن المسيرة المليونية، تلاه نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، صبر وثبات وصمود الشعب الفلسطيني العظيم، وبطولة وشجاعة واستبسال مجاهديه العظماء.

وأشاد البيان بالمواقف المشرفة لطالب الجامعات الأمريكية والأوروبية، وموقف أساتذة الجامعات الأكاديميين الأحرار الذين تحركوا لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.. مثمنا موقفهم الإنساني النبيل ومطالبتهم بوقف المجازر الوحشية في غزة، والذي كشف زيف طغاة الإدارة الأمريكية في شعاراتهم الزائفة المتعلقة بالحقوق والحريات.. معبراً عن التضامن معهم.

وأكد بيان المسيرة الاستمرار في التعبئة العامة وبزخم غير مسبوق والحشد إلى معسكرات التدريب والتأهيل لقوات التعبئة العامة لاكتساب المهارات والخبرات القتالية التي تتطلبها المعركة مع العدو.

وثمن استجابة القوات المسلحة اليمنية للدعوات الشعبية المتمثلة في زيادة الضربات والعمليات التي تنفذها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، وكذلك في جنوب فلسطين المحتلة.

وأعلن بيان المسيرة المليونية، الاستعداد لخوض الجولة الرابعة من التصعيد، داعيا الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهم لما لذلك من تأثير اقتصادي على الأعداء.

(سبأ)

