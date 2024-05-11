أخبار اليمن : غداً.. انطلاق المهرجان الوطني الأول للمانجو بصنعاء

غداً.. انطلاق المهرجان الوطني الأول للمانجو بصنعاء
تنطلق يوم غدٍ الأحد بحديقة السبعين في أمانة العاصمة، فعاليات المهرجان الوطني الأول للمانجو، تحت شعار "المانجو اليمني جودة عالية ومذاق أصيل".
ويهدف المهرجان الذي تنظمه لمدة خمسة أيام، اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري ووحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية بالأمانة، إلى الترويج والتسويق لفاكهة المانجو التي تعتبر ثمارها من أفضل وأجود أنواع المانجو في العالم.
ويشتهر اليمن بزراعة وإنتاج فواكه متنوعة ومميزة خاصة فاكهة المانجو التي تحظى بقبول واسع لدى المستهلك سواءً في السوق المحلي أو الخارجي بسبب تفردها بطعم ونكهة مميزة وجودة عالية.
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