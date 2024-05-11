أخبار اليمن : فتح طريق "البيضاء - الجوبة - مدينة مأرب"

فتح طريق "البيضاء - الجوبة - مدينة مأرب"أعلن محافظ مأرب علي طعيمان عن فتح طريق "البيضاء - الجوبة - مدينة مأرب" من طرف واحد واستكمال الترتيبات اللازمة.

جاء ذلك زيارة المحافظ طعيمان ومعه مسؤول التعبئة بالمحافظة العميد علي الحمزي وعدد من مشايخ ووجهاء قبيلة مراد، لنقطة الفلج في المدخل الجنوبي لمدينة مأرب.

وأوضح المحافظ طعيمان أن فتح طريق الجوبة - البيضاء - مدينة مأرب، يأتي بناءً على توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لتخفيف معاناة المسافرين وأبناء المديريات الجنوبية.

ودعا قوى العدوان إلى فتح الطريق من جانبهم وعدم الزج بملف الطرق في المناكفات السياسية.

وأشار محافظ مأرب إلى أن إعلان فتح الطريق يأتي كخطوة اضافية إلى جانب مبادرة فتح طريق صنعاء - صرواح - البيضاء، التي أعلنت سابقاً.. مشيرا إلى أن تعنت قوى العدوان ورفضها لكافة المبادرات بخصوص الطرق هو ما يؤخر فتح الطرقات وإنهاء معاناة المواطنين.

بدورهم عبر مشايخ ووجهاء مراد عن الشكر لقيادة المحافظة على فتح طريق الفلج، داعين الطرف الآخر للمبادرة في فتح الطريق من جانبهم للتخفيف من معاناة المواطنين.