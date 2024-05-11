أخبار اليمن : الأمين العام: الوحدة اليمنية ملك للشعب وعلينا إحباط المؤامرات التي تستهدفها

الأمين العام: الوحدة اليمنية ملك للشعب وعلينا إحباط المؤامرات التي تستهدفهارأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، اجتماعاً للقيادات الإعلامية بالمؤتمر اليوم بالعاصمة صنعاء، خُصص لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية.

واستعرض الاجتماع عملية التقييم للتغطية الإعلامية لوسائل إعلام المؤتمر للحرب التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة، حيث أشاد أمين عام المؤتمر بمواكبة وسائل إعلام المؤتمر لكل ما يتعلق بالأحداث والتطورات في غزة، وأيضاً إبراز مواقف الشعب اليمني تجاه الأشقاء في فلسطين وما تنفذه القوات المسلحة اليمنية من عمليات مساندة ومناصرة للشعب الفلسطيني وتغطية الفعاليات والأنشطة الشعبية الداعمة لغزة.

ووجه الأمين العام وسائل إعلام المؤتمر بتكثيف عملية التغطية الإعلامية لكل ما له علاقة بالعدوان الصهيوني على غزة وكشف جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني وإبراز موقف الشعب اليمني المناصر لأشقائنا في فلسطين.

وأكد أمين عام المؤتمر على أهمية استعداد وسائل إعلام المؤتمر للاحتفاء بالعيد الوطني الـ34 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في الـ22 من مايو 1990م، وضرورة مواكبة الاحتفالات الرسمية والشعبية بهذه المناسبة.

وأوضح الأمين العام أن الوحدة اليمنية هي ملك لشعب اليمني بكافة فئاته وشرائحه دون استثناء وليست ملكاً لفرد أو جماعة أو حزب أو منطقة، وعلينا جميعاً تقع مسئولية مواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدف الوحدة اليمنية وتسعى إلى تمزيق اليمن.

وأشار إلى أن على وسائل الإعلام الوطنية، ومنها وسائل إعلام المؤتمر أن تقوم بدورها في فضح المؤامرات التي تستهدف اليمن ووحدته وتسعى لتمزيق اليمن أرضاً واتساناً من خلال نشر التفرقة والنعرات المذهبية والمناطقية والانفصالية وهو ما يستوجب مواجهته وتنوير الرأي العام بكيفية مواجهة وإحباط مؤامرات أعداء اليمن.

وشدد أمين عام المؤتمر على أهمية أن تقوم وسائل الإعلام بتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتقويتها وفضح كل المحاولات الرامية إلى شق الصف الوطني.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا واتخذ إزائها القرارات المناسبة.