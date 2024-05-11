أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفیین بغزة إلى 143

ارتفاع عدد الشهداء الصحفیین بغزة إلى 143أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 143، عقب استشهاد المصور الصحفي بهاء عكاشة، في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم جباليا شمال القطاع.

وقال المكتب في بيان: “ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل المصور الصحفي بهاء عكاشة”.

وأوضح أن “عكاشة يعمل مصورا صحفيا في شبكة الأقصى، استشهد مع زوجته وأبنائه (لم يحدد عددهم) في قصف إسرائيلي لمنزله في مخيم جباليا شمال قطاع غزة”.