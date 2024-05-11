أخبار اليمن : العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في مجمع الشفاء

العثور على 3 مقابر جماعية جديدة في مجمع الشفاءأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، أنها عثرت على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى عشرات أخرى داخل أقسام المجمع.

وقالت في بيان، إنها عثرت حتى الآن على ما يزيد عن 520 جثة في 7 مقابر جماعية بمستشفيات القطاع، تم اكتشافها على مدى الأشهر الماضية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الشفاء ومجمع ناصر الطبي ومستشفى كمال عدوان وغيرها.

ولفتت الوزارة إلى أن “الفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية”.

وأضافت: “وجدنا جثثا ممزقة جراء دهس آليات الجيش على أجساد الشهداء وعثرنا على رؤوس بلا أجساد في المقابر الجماعية بساحات مجمع الشفاء”.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن “310 من الكوادر الطبية معتقلون لدى الاحتلال الإسرائيلي”، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.