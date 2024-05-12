أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر المواطنين من السيول

الأرصاد يحذّر المواطنين من السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدة محافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ24 الساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأجزاء من سهل تهامة.
وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 42 درجة مئوية.
وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 الساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في حجة : 3.6ملم، السدة (إب) : 0.4، المحويت : 0.2، الزهرة(حجة) : 0.2ملم.
وهطلت أمطار متفرقة كانت بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد الجوي شملت أجزاء من سهل تهامة ومحافظات حضرموت، شبوة، أبين، لحج، تعز، الضالع والبيضاء.
وحذر المركز المواطنين في الشعاب والوديان من تدفق السيول ومن التواجد في مجاريها، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتكون الضباب.
كما حذر المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية من الأجواء الحارة.
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