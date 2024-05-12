أخبار اليمن : 4 شقيقات يغرقن في وادي الجنات

4 شقيقات يغرقن في وادي الجنات
غرقت أربع فتيات شقيقات في سد وادي الجنات بمنطقة السحول في محافظة إب.
وأفادت مصادر محلية، بأن الطفلات الأربع أكبرهن 13 عاماً هن بنات المواطن عبدالحميد أحمد قاسم الغرباني، من منطقة وادي الملحمة بالسحول، وقد فارقن الحياة إثر سقوطهن في سد وادي الجنات.
وأشارت المصادر إلى أن الفاجعة خلفت صدمة كبيرة في المنطقة وسط تعاطف واسع مع أسرة الفتيات.
وتشهد معظم المناطق اليمنية تسجيل ضحايا غرق بشكل شبه يومي في الخزانات والحواجز والسدود المائية، اما نتيجة الانزلاق إليها أو السباحة بدون معرفة سابقة، في ظل إستمرار هطول الأمطار على معظم محافظات الجمهورية.
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