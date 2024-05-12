أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى أكثر من 35 ألفاً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى أكثر من 35 ألفاًأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و34 شهيداً، بالإضافة إلى 78 ألفاً و755 مصاباً.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 63 شهيداً و114 مصاباً.

وأوضحت أن هذه الحصيلة مرشحة للزيادة، لافتة إلى أنه لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.