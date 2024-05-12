أخبار اليمن : أمريكا.. متظاهرون يُغلقون جسر مانهاتن للمطالبة بوقف الحرب على غزة

أمريكا.. متظاهرون يُغلقون جسر مانهاتن للمطالبة بوقف الحرب على غزة
أغلق آلاف المتظاهرين الأمريكيين المتضامنين مع فلسطين، اليوم الأحد، جسر مانهاتن في مدينة نيويورك، احتجاجا على ما وصفوها بحرب الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في غزة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المحتجين طالبوا بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحظر جميع المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني.
وأشارت إلى أن شرطة مدينة نيويورك اعتقلت عددا من المحتجين.
ودعا أكثر من ألف متظاهر إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال المظاهرة، التي نظمتها منظمة (الصوت اليهودي من أجل السلام) التي تصف نفسها بأنها مناهضة للصهيونية.
وجلس المتظاهرون على الطريق من جانب مدينة مانهاتن المؤدي إلى الجسر وعلقوا لافتة ضخمة كتب عليها (دعوا غزة تعيش) على قوس الغرانيت الشهير، وفقا لما ظهر في مقطع فيديو نشر على منصة إكس، تويتر سابقا.
في السياق ذاته، شهدت مدينة سياتل بولاية واشنطن، ومدينة سانت لويس بولاية ميزوري، ومدينة بروكلين بولاية نيويورك تظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف "الابادة الجماعية" بشكل فوري في قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى مدن القطاع كافة.
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