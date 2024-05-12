أخبار اليمن : توجيهات رئاسية بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص

توجيهات رئاسية بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاصالتقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، رؤساء الوحدات الاقتصادية، ورئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة.

حيث استمع الرئيس المشاط خلال لقائه نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، ومحافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل، ووزراء الصحة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور طه المتوكل، والصناعة محمد المطهر والكهرباء الدكتور محمد البخيتي، ورؤساء مصلحة الضرائب عبد الجبار أحمد، ومصلحة الجمارك عادل مرغم، والغرفة التجارية بأمانة العاصمة علي الهادي، إلى أبرز الإشكالات لدى القطاع الخاص.

ووجه بحزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص للارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز الصناعات المحلية.

كما وجه الرئيس المشاط، وزارة الكهرباء بالتنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء شركة مساهمة في قطاع الكهرباء.

وأكد أن على الجهات المعنية تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص والعام، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص، وتيسير إدخال البضائع وتوفير المواد الغذائية للأسواق، وتشجيع توطين الصناعة المحلية.

وأشاد بدور القطاع الخاص وتحمله للمسؤولية الوطنية خلال العدوان والحصار الأمريكي السعودي، وتوفير احتياجات المواطن.