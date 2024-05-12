أخبار اليمن : اليونيسف: لا مكان آمنا لـ600 ألف طفل في رفح

اليونيسف: لا مكان آمنا لـ600 ألف طفل في رفح
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الأحد من أن "لا مكان آمناً ليذهب إليه 600 ألف طفل في رفح" جنوب قطاع غزة.
ولفتت في بيان إلى أن كل أطفال غزة بحاجة لخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، موضحة أن مئات الآلاف من الأطفال في رفح يعانون من إعاقات ومشاكل صحية.
من جانبها، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة، ونحو 300 ألف شخص نزحوا الأسبوع الماضي من رفح مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين.
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