أخبار اليمن : فريق من الصليب الأحمر الدولي يزور طاقم "جلاكسي"

فريق من الصليب الأحمر الدولي يزور طاقم "جلاكسي"زار فريق من الصليب الأحمر الدولي، اليوم طاقم سفينة "جلاكسي ليدر" الإسرائيلية في البحر الأحمر.

واطلع الفريق، على وضع طاقم السفينة الذين أكدوا لوسائل الإعلام بأنهم في حالة جيدة ويحظون بمعاملة إنسانية وتعامل راقي وفق تعاليم وقيم الدين الإسلامي.

وأوضح الفريق الزائر، أنه التقى بطاقم السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر، واطلع على أوضاع أفرادها، مبينا أن الزيارة تأتي في إطار المهام الإنسانية للصليب الأحمر والتعرف على أحوال وأوضاع المحتجزين.

وعبر فريق الصليب الأحمر، عن الشكر والتقدير للسلطات في صنعاء لتذليل مهامه بزيارة طاقم سفينة جلاكسي ليدر للاطمئنان على أوضاعهم الإنسانية.

حيث أكد طاقم السفينة لفريق الصليب الأحمر بأنهم يحظون برعاية وتعامل جيد ويتواصلون مع أسرهم عبر الفيديو، ويأملون إيقاف الحرب على غزة للإفراج عنهم.