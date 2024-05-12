أخبار اليمن : مهرجان المانجو.. حضور المنتج ومطالب تطويره

مهرجان المانجو.. حضور المنتج ومطالب تطويرهبدأت اليوم بصنعاء فعاليات المهرجان الوطني الأول للمانجو اليمني والذي ضم أيضاً عدد من المنتجات كالفواكه والعسل والزبيب وغيرها.

دوت الخليج استطلع آراء عدد من المشاركين حول مشاركتهم وعن المنتجات والعوائق التي تواجه تطويرها.

البداية تحدث المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام أحمد البشيري عن المهرجان الذي يمثل فرصة جيدة لإبراز المنتج اليمني واستعراض خصائصه وأنواعه وجودته، موضحاً أن الهيئة تقدم الدعم الفني والإرشاد والتوعية في جانب سلامة وفحص المنتج حتى يكون أكثر جودة وسلامة في السوق المحلية وكذا يكون منافس قوي خارجيا من خلال التصدير.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة (مؤسسة صدام الشرع) لاستيراد وتصدير الفواكه وتمويل الشركات والمحلات التجارية، صدام محمد محمد الشرع إن المشاركة في المعرض لإبراز المنتج اليمني سواء المانجو أو الفواكه والمنتجات الأخرى التي تعتبر من أجود المنتجات على مستوى العالم، وقد بين ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "بلدة طيبة ورب غفور" ، إلا أن هذه الفواكه ورغم الاكتفاء الذاتي بحاجة الى تطوير الانتاج وطرق ووسائل التسويق والتصدير حتى تتمكن من المنافسة في الاسواق الخارجية، متمنياً إزالة العوائق التي تقف أمامها مثل إغلاق عدد الطرقات التي تسبب تأخر تسويقها وتصديرها.

من جهته أشار مدير وكالة الناشري للزبيب إسماعيل علي عبدالله الناشري الى جودة الزبيب اليمني بمختلف أنواعه الذي يعتبر الأفضل في العالم، إلا أنه ما زال يواجه أمامه معوقات منها تواجد الزبيب الخارجي في السوق اليمنية رغم منع استيراده إلا أنه يتم إدخاله بالتهريب وبكميات كبيرة تقدر ب 5 خمسة مليار ريال سنويا، متمنياً دعم الزبيب اليمني سواء الزراعة والانتاج أو التسويق والتصدير كمنتج قومي من حيث الجودة والشهرة، وأن توجد الدولة من خلال جهاتها المختصة إدارة تسويق للزبيب، وأن يؤخذ هذا الأمر بمحمل الجدية حتى يتم تصديره بكميات أكبر وبطرق ووسائل تسويق تضمن حضوره في الخارج كأفضل منتج على مستوى العالم.

بدوره أوضح مدير مناحل الشفاء للعسل شمّر الاشموري أن العسل اليمني بمختلف أنواعه الذي يعتبر الأفضل على مستوى العالم ما زال يواجه العديد من المشاكل منها تواجد العسل الخارجي في السوق المحلية واحتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة تعزيز جهودها لتطوير انتاجه وتسويقه وتصديره.

من جانبه طالب علي القادري مدير (علي القادري للعسل) بالاهتمام بالعسل اليمني باعتباره الأفضل على مستوى العالم ودعمه من حيث الانتاج والتسويق والتصدير، ونشر التوعية بكل ما يتعلق عن العسل اليمني وإزالة كافة العوائق التي تقف أمام تطويره.