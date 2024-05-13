أخبار اليمن : النقل تثمن فتح طريق الجوبة - البيضاء - مدينة مأرب

النقل تثمن فتح طريق الجوبة - البيضاء - مدينة مأربثمنت وزارة النقل وهيئة تنظيم شئون النقل البري، المواقف الوطنية والإنسانية للسلطة المحلية بمحافظة مأرب بفتح طريق الجوبة - البيضاء - مدينة مأرب لتسهيل حركة النقل وتخفيف معاناة المواطنين والمسافرين.

واعتبرت الوزارة والهيئة في بيان لها اليوم، إعلان محافظ مأرب علي طعيمان عن فتح طريق الجوبة - البيضاء - مدينة مأرب خطوة في الاتجاه الصحيح وإثباتا لحسن النية والحرص على تخفيف معاناة المواطنين الذين تجرعوا الويلات جراء العبور من الطرقات الوعرة والطويلة وغير الآمنة وخاصة طريق صحراء الجوف.

وأشار البيان إلى أهمية هذه الخطوة التي تتزامن مع الاستعدادات لتفويج حجاج بيت الله براً عبر شركات النقل الجماعية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام .. مبيناً أن فتح طريق الجوبة - البيضاء - مدينة مأرب، يترجم توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني عامة والمسافرين بشكل خاص.

ولفت إلى أن رئيس المجلس السياسي الأعلى وجه في الـ 17 من مارس 2024م، الجهات العسكرية والسلطة المحلية عقب لقائه بمشايخ ووجهاء محافظة مأرب بالبدء بالترتيبات اللازمة لفتح طريق صنعاء - صرواح - مأرب، وطريق البيضاء - مراد - مأرب.

وأفاد البيان أنه تم فتح طريق صنعاء ـ صرواح – مأرب كمرحلة أولى في نهاية فبراير الماضي كمبادرة من طرف واحد بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والمغتربين .. مشيراً إلى أن القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى قدما العديد من المبادرات لفتح الطرقات.

ودعت وزارة النقل وهيئة تنظيم شؤون النقل البري الطرف الآخر لإثبات حسن النية بفتح الطريق من جانبهم لتسهيل حركة النقل والانتقال للمواطنين وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بملف الطرق في المناكفات السياسية.