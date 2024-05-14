أخبار اليمن : طقس حار وأمطار.. وتحذير مهم للمواطنين

طقس حار وأمطار.. وتحذير مهم للمواطنينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات، وطقساً حاراً في الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ24 الساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على مناطق من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ريمة، إب، تعز وسهل تهامة، وقد تمتد شرقاً إلى مرتفعات شمال أبين وجنوب كل من شبوة وحضرموت.

ويُتوقع أيضاً أجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 42 درجة مئوية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في بعدان -إب : 0.4 ملم.

ونبه المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاريها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتكون الضباب.

كما نبه المركز من الأجواء الحارة في الصحارى والسهول الساحلية ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة نهاراً.