أخبار اليمن : الأونروا: 450 الف نزحوا قسراً من رفح

الأونروا: 450 الف نزحوا قسراً من رفحكشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، عن أن 450 ألف شخص نزحوا قسرا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ السادس من مايو الجاري.

وقالت الأونروا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم، إن "الشوارع خالية في رفح مع استمرار هروب العائلات بحثا عن الأمان".

وأكدت أن وقف إطلاق النار الفوري هو الأمل الوحيد، مضيفة "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن".

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية في شرق مدينة رفح الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات شن عملية عسكرية في المدينة التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء القطاع جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وكانت الأونروا أفادت في وقت سابق، بأن أكثر من 150 ألف امرأة حامل تواجه ظروفا صحية رهيبة ومخاطر صحية وسط النزوح والحرب في غزة.