أخبار اليمن : تعز: هيئة تنفذ نزولا ميدانيا للرقابة على المنشآت الصناعية

تعز: هيئة تنفذ نزولا ميدانيا للرقابة على المنشآت الصناعيةبدأت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تنفيذ نزول ميداني للرقابة على المنشآت الصناعية. وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها، اليوم، أن المرحلة الأولى من النزول بدأت في المنشأت الصناعية بمحافظة تعز وتستمر لمدة أسبوع.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم خلال عملية النزول التحقق من تطبيق اشتراطات المواصفات القياسية المعتمده أثناء عملية الإنتاج وتزويد المعنيين بالإنتاج بالإرشادات اللازمة لضمان الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد البلاغ حرص الهيئة على الإرتقاء بمستوى الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل اخصائيي تفتيش منشآت غذائية لمختلف فروع الهيئة في المحافظات لبناء قدراتهم وتوحيد المفاهيم لديهم بمجال التفتيش على المنشآت الغذائية.

فيما أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة تعز المهندس رياض البخيتي انه سيتم خلال النزول سحب عينات للفحص والتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتوعيتهم بأهمية تطبيق الإشتراطات الفنية للحفاظ على جودة السلع والمنتجات.

وأكد أن النزول يتضمن رصد وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية واستكمال الإجراءات القانونية حيالها.

