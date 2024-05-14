أخبار اليمن : أمانة العاصمة صنعاء تكرم عمال النظافة

أمانة العاصمة صنعاء تكرم عمال النظافةكرمت أمانة العاصمة، والنقابة العامة لعمال البلديات والإسكان بالجمهورية بالتعاون مع صندوق النظافة والتحسين بالأمانة، اليوم عمال وموظفي قطاع النظافة المبرزين بالأمانة والمحافظات بمناسبة عيد العمال العالمي.

وفي حفل التكريم أشاد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، باهتمام قيادة أمانة العاصمة بشريحة العمال الذين يبذلون جهوداً كبيرة ومستمرة في كل الظروف.

ونوه بحرص نقابة عمال البلديات وقيادات أمانة العاصمة والمحافظات وعمال النظافة على تسيير أعمال النظافة رغم التحديات التي فرضها العدوان.. معتبرا هذا التكريم تقديراً وعرفاناً للسواعد السمراء الذين يبذلون الجهود في سبيل الحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء والمدن تجسيداً للهوية الإيمانية.

وأكد الجنيد استعداد الحكومة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحسين أوضاع عمال النظافة، والاهتمام بتوفير متطلبات عملهم.. مشدداً على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي والرسمي بأهمية الحفاظ على النظافة باعتبارها مسؤولية مجتمعية.

وفي الفعالية ، أشاد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، بالجهود التي يبذلها عمال النظافة بمساندة نقابة عمال البلديات للحفاظ على نظافة الشوارع ورفع المخلفات من الأحياء والحارات.

وأكد أن قيادة أمانة العاصمة لن تألوا جهداً في دعم ومساندة جهود عمال النظافة والعمل على تحسين مستواهم المعيشي والتأمين الصحي لهم.. مشيراً إلى معاناة قطاع النظافة جراء استهداف العدوان لهذا القطاع الهام سعياً منه لنشر الأوبئة والأمراض، والتي باءت بالفشل نتيجة صمود وثبات كوادر وعمال النظافة.

واعتبر تكريم عمال النظافة، تكريماً لقيمة إنسانية عظيمة في المجتمع، كون عمال النظافة يعملون ليلا ونهارا للمحافظة على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمدن والشوارع.

ولفت عباد إلى الدور التي بذلته أمانة العاصمة في توعية المجتمع بالحافظ على النظافة والمظهر الجمالي للعاصمة من خلال عدد من الوسائل التوعوية في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام والنزول الميداني للأحياء والحارات.

وتطرق إلى أهمية توفير التأمين الصحي لعمال النظافة نظرا لدورهم الحيوي في حماية المجتمع من الأمراض.. مؤكداً أن الجميع شركاء في الاهتمام بأوضاع عمال وعاملات النظافة صحيا ومعيشيا.

وخلال الحفل الذي حضره رؤساء لجان الشئون الاجتماعية والتخطيط والخدمات بالأمانة حمود النقيب وشرف الهادي وعادل العقاري، وعدد من وكلاء الأمانة، وممثلو صناديق النظافة بالمحافظات أكد المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالأمانة محمد شرف الدين، الحرص على بذل الجهود من أجل الحفاظ على نظافة العاصمة والاهتمام بالعاملين وتحسين أوضاعهم.

واعتبر النظافة مسئولية جماعية وينبغي على كل أفراد المجتمع والمؤسسات والمبادرات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة الفاعلة في الحفاظ عليها بشكل دائم كواجب ديني وسلوك أخلاقي وحضاري.

بدوره أشار رئيس النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان محمد المرزوقي، إلى أهمية تكريم عمال النظافة المبرزين على مستوى الجمهورية عرفانا بدورهم الكبير في خدمة الوطن.

وأكد أن عمال النظافة يضربون أروع الأمثلة في التفاني والمثابرة والصمود في مواجهة التحديات.. مبيناً أن النقابة بكل فروعها تعمل على متابعة حقوقهم.

واستعرض المرزوقي الخطوات التي حققتها النقابة في سبيل تخفيف معاناة عمال النظافة.. لافتا إلى أهمية استكمال إجراءات تثبيت بقية العاملين، والموظفين بصناديق النظافة والتحسين بالأمانة والمحافظات وغيرها من الخطوات الضرورية لتحسين أوضاع هؤلاء العمال معيشيا وصحيا.

تخلل الاحتفال عرض توضيحي عن أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على النظافة، وفقرة إنشادية، إلى جانب تكريم عمال النظافة المبرزين بأمانة العاصمة والمحافظات، ومديريات الأمانة، بدروع تذكارية وشهادات تقديرية، ومبالغ رمزية، كما جرى تكريم الإدارة العامة للنظافة وصندوق وقطاع النظافة بالعاصمة.

إلى ذلك كرم المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالأمانة، ورئيس لجنة التوعية والنظافة إبراهيم الشامي ومديرا المتابعة عبدالحليم السكري والتوعية البيئية شرف الحمزي، مجموعة الكبوس التجارية بدرع النظافة تقديرا لمساهمتها في تكريم 340 من عمال النظافة.