أخبار اليمن : توقعات بأجواء حارة وأمطار متفاوتة

توقعات بأجواء حارة وأمطار متفاوتةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ24 الساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع وأبين.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سواحل محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35- 42 درجة مئوية.

وأشار إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الكدن- الحديدة : 2.3ملم، صرفيت- المهرة : 2.2ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، حجة، عمران، ريمة، تعز وسواحل حضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاريها، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتكون الضباب، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

كذلك حذر القاطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.