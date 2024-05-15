أخبار اليمن : الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفلان إضافة إلى أسرى سابقين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظات الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على طولكرم وبيت لحم وقلقيلية والقدس.

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

ونوه البيان بارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8745 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 222 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.