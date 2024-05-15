أخبار اليمن : استهداف مدمرة أمريكية وسفينة في البحر الأحمر

استهداف مدمرة أمريكية وسفينة في البحر الأحمرأعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف مدمرة أمريكية وسفينة في البحر الأحمر، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتِ المدمرةَ الأمريكيةَ "ميسون" في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.

وأشارت إلى أن القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ نفذت عمليةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Destiny) في البحرِ الأحمرِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً.

وأكدت القوات المسلحة أن استهدافُ السفينةِ جاءَ بعدَ انتهاكِها قرارَ حظرِ مرورِ السُّفِنِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بتوجهِهَا إلى ميناءِ أُمِّ الرشراشِ في 20 أبريل الماضي بأسلوبِ الخداعِ والتمويهِ بادعاءِ توجهِهَا إلى ميناءٍ آخر، إلا أنّها كانتْ تحتَ الرصدِ والمتابعة، وتم توجيهُ التحذيراتِ إليها بعدمِ دخولِ موانئِ فلسطينَ المحتلةِ فأصرّتْ على انتهاكِ قرارِ المنعِ فأصبحتْ في قائمةِ السُّفُنِ المستهدفةِ والممنوعةِ منَ الإبحارِ في مِنطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.

كما أكدت أنها وبدعمِ وتأييدِ الشعب اليمني وكافةِ أحرار الأمة مستمرةٌ في تنفيذ عملياتِها العسكرية نُصرةً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلوم، ودفاعاً عن اليمن، وأنَّ هذه العملياتِ لنْ تتوقفَ إلا برفعِ الحصارِ ووقفِ العدوان عن الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة.