أخبار اليمن : مناقشة قضايا اليمنيين المحتجزين في السعودية

مناقشة قضايا اليمنيين المحتجزين في السعوديةالتقى وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال المهندس هشام شرف عبدالله، اليوم السيدة/ فريا راضي، القائم بأعمال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون بين الوزارة والبعثة .

وفي اللقاء رحب وزير الخارجية القائم بأعمال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للبعثة لقيام بمهامها على النحو المطلوب.

وأشاد وزير الخارجية، بالدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودورها في تخفيف معاناة اليمنيين جراء الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، كما تم التطرق إلى مواضيع المواطنين اليمنيين الذين هم محتجزين لأسباب مختلفة لدى السلطات السعودية والذين لا توجد لدى عائلاتهم أي معلومات عنهم والمفترض أن يتم الاطلاع على أحوالهم والبت في مواضيعهم بشكل قانوني .

كما جدد الوزير شرف، التأكيد على موقف صنعاء فيما يجري في البحر الأحمر وعملياته البحرية اليمنية التي تستهدف فقط السفن المملوكة للكيان الصهيوني أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، حتى يتم إنهاء العدان والحصار على قطاع غزة، والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية والوقود دون أي قيد أو شرط .

من جانبها أكدت القائم بأعمال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، على استمرار قيام اللجنة الدولية بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن لليمن والمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وكذا متابعة أي مواضيع خاصة بالمحتجزين اليمنيين في السعودية.