أخبار اليمن : تقلبات جوية.. الأرصاد يكشف توقعات الطقس

تقلبات جوية.. الأرصاد يكشف توقعات الطقستوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ24 الساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، البيضاء، ومرتفعات لحج وأبين، وعلى أجزاء من سواحل محافظات عدن، حضرموت والمهرة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 43 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ إب : 15.5ملم، الشحر-حضرموت: 8.2، تعز: 8.1، الريان-حضرموت: 7.6، الحوبان-تعز: 3.9، صرفيت-المهرة: 2.8، طور الباحة-لحج: 2.3.

وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، ريمة ومرتفعات لحج وأبين.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاريها، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتكون الضباب أو الشابورة المائية، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة.