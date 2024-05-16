أخبار اليمن : الأونروا: 600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح

الأونروا: 600 ألف فلسطيني نزحوا من رفحأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن نحو 600 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على المدينة.

وذكرت "الأونروا"، عبر حسابها الرسمي اليوم على منصة "إكس":" بعد مرور 76 عاما على "النكبة"، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للتهجير القسري، وفي قطاع غزة، فر نحو 600 ألف شخص من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية".

وأكدت الوكالة الأممية، أن نحو 1.7 مليون من الفلسطينيين، اضطروا إلى الفرار من منازلهم وملاجئهم بسبب الحرب في غزة، مشيرة إلى أن الكثير منهم فروا عدة مرات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.