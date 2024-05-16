أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالكريم الرصاص

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالكريم الرصاصبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالكريم حسين الرصاص، عضو اللجنة الدائمة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد ناصر وأبو بكر ومنصر، وإلى نجل الفقيد عبدالله وإخوانه، بمناقب الراحل وأدواره النضالية في الدفاع عن الوطن وخدمة المجتمع، من خلال المناصب الإدارية التي تقلدها وآخرها مديراً عاماً لمديرية الصومعة، فضلاً عن جهوده الكبيرة في إصلاح ذات البين، وحل الكثير من المشاكل القبلية.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل الرصاص بمديرية مسورة محافظ البيضاء في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".