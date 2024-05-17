أخبار اليمن : تحذير من أعاصير تضرب اليمن خلال أيام

تحذير من أعاصير تضرب اليمن خلال أيامحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، من مخاطر الأعاصير الشديدة التي من المتوقع أن تضرب خليج عدن والبحر العربي، جنوب اليمن، خلال الأيام القادمة.

وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية، الأربعاء: "مع اقترابنا من نهاية موسم الأمطار في الصيف، من المتوقع حدوث عواصف في عدد من المناطق في خليج عدن، وقد يتكثف نمط الطقس هذا ليتحول إلى إعصار في نهاية الفترة".

وأضافت النشرة أن التوقعات تشير إلى استمرار خطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي حتى نهاية مايو 2024، لذا "يوصى بإجراء مراقبة شاملة واتصالات مبكرة لتعزيز الاستعداد الفعال لهذه الظاهرة الجوية القاسية".

وأشارت "الفاو" إلى أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في محافظتي سقطرى والمهرة، مما سيؤثر بشكل كبير على حياة المجتمعات وسبل عيشها، خاصة خلال موسم الزراعة الحالي.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تؤدي الزيادة الملحوظة في هطول الأمطار في الجزء الشرقي من البلاد، والتي تتراوح بين (20 إلى 40 ملم) إلى فيضانات مفاجئة، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر، مثل المناطق الساحلية لمحافظة المهرة، وتبعاً لذلك "قد ترتفع أعداد الجراد الصحراوي خلال دورة التكاثر الربيعي على طول الساحل الشرقي للبلاد، وتحديداً في المهرة".

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الفترة الأخيرة شهدت هطول أمطار غزيرة على محافظات المرتفعات الوسطى، مما أدى إلى حدوث فيضانات في بعض مستجمعات المياه في محافظتي الضالع وإب، "وفي حين أنه من غير المتوقع حدوث فيضانات إضافية في هذه المناطق في الأيام المقبلة، إلا أن برك المياه المتبقية قد تشكل مخاطر كبيرة للأمراض المنقولة بالمياه في المناطق المنخفضة منها".