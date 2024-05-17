أخبار اليمن : أونروا: 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من رفح

أونروا: 630 ألف فلسطيني أجبروا على الفرار من رفحأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أكثر من 630 ألف فلسطيني أُجبروا على الفرار من رفح جنوبي قطاع غزة، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المدينة، مؤكدةً أن "سكان غزة لا يزالون يتعرضون للتهجير القسري".

وأوضحت الوكالة في منشور على منصة "إكس"، أنه منذ بدء الهجوم العسكري في السادس من مايو الحالي، فر حوالي 630 ألف شخص، منوهة إلى أن الكثيرين منهم لجأوا إلى دير البلح وسط القطاع.

وأشارت الأونروا إلى أن تلك المنطقة (دير البلح) "باتت مكتظة بالسكان بشكل لا يطاق، وتعاني من ظروف مزرية".

كما طالبت الوكالة الأممية بوقف فوري لإطار النار في غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.