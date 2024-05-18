أخبار اليمن : صنعاء.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة

صنعاء.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بالعاصمة صنعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
جرى خلال اللقاء مناقشة التجهيزات والتحضيرات للاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو.
ووجه الرئيس المشاط بإحياء العيد الوطني المبارك، مؤكداً أن الوحدة هي وحدة الشعب صانعها ومالكها الحقيقي.
وأكد أن الوحدة اليمنية وكل قضايا الشعب العادلة في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه ستبقى، مشيرا إلى أن الشعب بكل قواه الحرة المستقلة هو وعائها الوحيد وممثلها الأمين.
وأشار الرئيس المشاط إلى أن كل الإساءات والانحرافات التي فتكت بكل منجزات ومقدرات الشعب هي نتاج طبيعي لتحكيم الخارج والارتهان له بدلاً من تحكيم الشعب والانحياز إليه.
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