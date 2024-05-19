أخبار اليمن : أمطار متفرقة وأجواء حارة في هذه المناطق

أمطار متفرقة وأجواء حارة في هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية ومتفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في الصحارى والسهول والسواحل خلال الـ24 الساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، ريمة، إب، تعز وسقطرى وغرب محافظتي صنعاء وذمار وكذا أجزاء من سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له.

ومن المتوقع كذلك هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، لحج، أبين وشبوة.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والسواحل حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 - 42 درجة مئوية.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: المطار (تعز): 16.2ملم، الحوبان (تعز) : 8.6، سقطرى : 2.5، الكدن (الحديدة): 0.1 ملم، وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات الحديدة، لحج، إب، ريمه، حجة، المحويت، صعدة.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاريها ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية الغربية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.