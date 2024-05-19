أخبار اليمن : النواب يستمع لمذكرة بخصوص قانون شركة التعدين

النواب يستمع لمذكرة بخصوص قانون شركة التعديناستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، من وزير النفط والمعادن، المهندس أحمد عبد الله دارس، إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون إنشاء الشركة الوطنية للتعدين.

وأشار وزير النفط في المذكرة إلى أهمية تأسيس شركة وطنية متخصصة في مجال التعدين لمواكبة التطورات التي وصل إليها العالم في هذا المجال، وللنهوض باليمن من خلال استخراج ثرواته التي يزخر بها.

وأكد أهمية تسخير عائدات تلك الثروات لتحسين معيشة المواطن اليمني وتوفير الخدمات ورفد مجالات التنمية، كما أنها تأتي ضمن توجهات واهتمامات القيادة الثورية والسياسية.

وأشارت المذكرة إلى أن إعداد مشروع القانون ودراسته مع الجهات المعنية تم وفق أسس عملية وحديثة تلبي متطلبات الواقع اليمني.

ويتكون مشروع القانون من (5) فصول موزعة على (39) مادة، واحتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف، والهدف من الإنشاء والأغراض والصلاحيات، فيما تضمن الفصل الثالث ما يتعلق برأس مال الشركة ونظامها المالي، وتناول الفصلان الرابع والخامس إدارة الشركة، وأحكام ختامية.

وأقر المجلس إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنتين المالية، والنفط والثروات المعدنية وبحضور رئيس لجنة العدل والأوقاف عبدالله حسن خيرات، والمختصين والمعنيين في الجهات ذات العلاقة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.

كما استمع المجلس إلى إيضاحات وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، والمكلف من رئيس المجلس بمتابعة وزير النفط بشأن فتح محطات الغاز المغلقة.

وخلال الجلسة التزم وزير النفط والمعادن بفتح وتشغيل محطات الغاز وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين في كافة محطات أمانة العاصمة والمحافظات ومعالجة أي قصور أو اختلالات في هذا الجانب.

إلى ذلك استمع المجلس إلى جزء من تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع المبيدات وأرجأ استكمال استعراضه للتقرير إلى جلسة قادمة.