أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35456

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 35456
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و456 شهيداً و79 ألفاً و476 مصاباً.
وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 70 شهيدا و110 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفتت الوزارة إلى أن هناك أعدادا من جثث الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمائة من السكان.
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