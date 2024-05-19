أخبار اليمن : الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في غزة

الاحتلال يحاصر مستشفى العودة في غزةفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، ما حرم الجرحى والمرضى من تلقي الخدمات العلاجية، وذلك بالتزامن مع تصاعد عمليات القصف الوحشي في شتى أرجاء قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن مدفعية الاحتلال قصفت مستشفى العودة بعدة قذائف قبل أن تحاصره، ومنعت المواطنين والطواقم الطبية من الدخول إليه أو الخروج منه، ما تسبب في صعوبة تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أعادت تجريف محيط المستشفى.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تعمدت قوات الاحتلال تعطيل المنظومة الصحية، باستهداف المستشفيات في القطاع ومنها، مستشفى العودة شمالا، من خلال التهديدات المباشرة بالإغلاق، ومن ثم استهدافه بالقصف المباشر، وتدمير أقسامه وغرف العمليات ومنظومة الطاقة الشمسية ومخازن المياه والسولار ومستودعات الأدوية والغازات الطبية وسيارات النقل والإسعاف والإمداد الطبي التابعة له.

في الوقت نفسه، اعتدت مجموعة من المستوطنين المتطرفين على شاحنتي مساعدات محملتين بالمواد الغذائية على حاجز ترقوميا شمال غربي محافظة الخليل، كانتا متجهتين إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين أتلفوا جزءا من الحمولة وألقوا بها على الأرض، بهدف منع وصولها لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يعانون من سياسة التجويع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانها المتواصل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.