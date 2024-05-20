أخبار اليمن : أمطار وحرارة شديدة وتحذير مهم للسائقين

أمطار وحرارة شديدة وتحذير مهم للسائقينتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على الصحارى والسهول والسواحل خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز، في نشرته الجوية، إلى هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات المحويت، حجة، ريمه، إب، تعز وسقطرى وغرب محافظتي صنعاء وذمار وكذا أجزاء من سهل تهامة والمرتفعات المحاذية له.

كما توقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، لحج، أبين وشبوة.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها من العواصف الرعدية وتدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في مجاريها.

وحذر السائقين من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وأفاد المركز أن الأجواء ستكون حارة إلى شديدة الحرارة على الصحارى والسهول والسواحل حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37 - 42 درجة مئوية.

ونصح المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية الغربية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.