أخبار اليمن : النواب يصوت على تجميد تقرير المبيدات

النواب يصوت على تجميد تقرير المبيداتاستعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لمؤسسة موانئ البحر الأحمر للأعوام (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣م).

تضمن التقرير نبذة عن المؤسسة ومينائي الحديدة والصليف، والبرامج والانشطة التي تم انجازها خلال العام 2021م، ومنها ما يتعلق بمواجهة العدوان ومعالجة آثاره والسياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات، والخدمات العامة والبنية التحتية.

كما اشتمل ما يخص توثيق جرائم العدوان على اليمن، بالإضافة لما يتعلق بالفعاليات والمؤتمرات الصحفية وتنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية المنددة بالعدوان على بلادنا، وخلص التقرير إلى عدد من الملاحظات والتوصيات.

وأجرى المجلس نقاشاً أوليًا للتقرير تطرق فيه نائب رئيس المجلس عبدالرحمن الجماعي لعدد من الملاحظات التي لم يشر إليها التقرير، مؤكدًا أهمية استيعابها.

وأكد أعضاء المجلس أهمية إجراء الصيانة لرصيف المحروقات المتضرر وسرعة إصلاح الكرينات وتنفيذ أعمال الصيانة للأماكن المتضررة أو التي تحتاج للصيانة والاصلاح.

وأقرّ المجلس طلب حضور وزيري النقل والنفط والمعادن لاستكمال مناقشة التقرير بحضورهما في جلسة يوم غد.

وفي الجلسة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أشار رئيس المجلس إلى أن موضوع المبيدات كان قد أثير في المجلس بناء على ملف مقدم من وزارة الزراعة.

ولفت إلى أن المجلس كان قد شكل على إثر ذلك لجنة خاصة لدراسة موضوع المبيدات ، مبيناً أن اللجنة أعدت تقريرها إزاء ذلك.

ونظراً لأن الموضوع محل اهتمام ومتابعة رئيس المجلس السياسي الأعلى فقد صوّت المجلس على تجميد التقرير.