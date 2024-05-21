أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل قاسم الوزير ويشيد بمناقبه

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل قاسم الوزير ويشيد بمناقبه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل والأديب قاسم بن علي بن عبدالله الوزير .
وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى زيد بن علي عبدالله الوزير ومحمد البراء قاسم علي الوزير وكافة ال الوزير بمناقب المناضل قاسم الوزير الذي كان أديبا وشاعرا ومفكرا أثرى المكتبة اليمنية بادبه وشعره واطروحاته الفكرية والفلسفية التي أسهمت في تنوير الفكر اليمني ناهيك عن كونه أحد أبرز السياسيين ومناضلي الحركة الوطنية اليمنية مؤكدا أن رحيله خسارة كبيرة لا تعوض .
وعبر ابوراس عن خالص تعازيه برحيل المناضل قاسم الوزير مبتهلا الى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .
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