أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء حارة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار وأجواء حارةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة وخفيفة على أجزاء من عدة محافظات وأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية خلال الـ 24 الساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران، ريمة، إب، تعز، لحج، وغرب كل من صعدة وصنعاء وأجزاء من سهل تهامة والمرتفعات المحاذية لها.

ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، أبين وشبوة، والسواحل الشرقية والمرتفعات المقابلة لها وأرخبيل سقطرى .

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 - 41 درجة مئوية.

وأشار إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 الساعة الماضية وتم قياسها في محطة الرصد الجوي في إب: 10ملم، وهطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات تعز، إب، المحويت، حجة، شرق الحديدة، شبوة وجنوب غرب حضرموت.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد أو عبور مجاريها ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة في الطرقات والمنعطفات الجبلية.

كما حذر المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.