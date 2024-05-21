أخبار اليمن : إسقاط طائرة أمريكية في أجواء البيضاء

إسقاط طائرة أمريكية في أجواء البيضاء
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ_9 في أجواء محافظة البيضاء، هي الخامسة من نوعها التي يتم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت طائرة أمريكية من نوع MQ_9 بصاروخ أرض جو محلي الصنع أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة البيضاء.
وأشار البيان إلى أنه سيتم توزيع مشاهد إسقاط الطائرة لاحقاً، لافتاً إلى أن عملية الإسقاط هذه جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى في أجواء محافظة مأرب، ليصل عدد الطائرات التي تم إسقاطها من هذا النوع إلى خمس خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
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