أخبار اليمن : 3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين "مستقلة"

3 دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين "مستقلة"أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اليوم، الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، في خطوة ستدخل حيز التنفيذ يوم 28 مايو الحالي.

وأكد بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، أن إعلان بلاده سياسة خارجية تحترم القانون الدولي في فلسطين، وتصويت إسبانيا في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين كان لدعم هذا القرار.

وأوضح أنه تم الاعتراف بدولة فلسطين من أجل السلام والعدالة والانسجام في المواقف الفلسطينية الإسبانية، لأن هناك حلا واحدا للصراع وهو حل الدولتين، وهذا الحل ضروري للتوصل لاتفاق.

كما شدد رئيس الوزراء الإسباني على أنه من أجل العدالة، يجب تحقيق رغبة المجتمع الدولي في تحرير الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن اعتراف بلاده سيمثل حجر أساس للعودة للكرامة.

وبين أن هذا الاعتراف سيساهم في إلهام دول أوروبية أخرى للاعتراف بدولة فلسطين، وأضاف: "هناك دول أوروبية أخرى سترافقنا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأيام المقبلة، والاعتراف خطوة أولى وسنواصل مساندة الدولة الفلسطينية بكل قوتنا".

ومن جانبه صرح يوناس غار ستور رئيس الوزراء النرويجي، أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من 28 مايو، وأن الهدف من الاعتراف هو إقامة دولة فلسطينية متماسكة سياسيا أساسها السلطة الفلسطينية.

وفي إيرلندا، أعلن سايمن هاريس رئيس الوزراء الإيرلندي، أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، يعد يوما تاريخيا ومهما لإيرلندا وفلسطين.

يذكر أن 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا.