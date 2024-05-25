أخبار اليمن : صنعاء تعلن الإفراج عن 100 أسير غداً

صنعاء تعلن الإفراج عن 100 أسير غداًأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن اللجنة ستقوم بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد تتمثل في الإفراج عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر.

وقال المرتضى في تغريدة عبر منصة "إكس"، "بتوجيهات كريمة من قائد الثورة سنقوم يوم غدٍ السبت بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرفٍ واحد، سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر".

وأشار إلى أن التفاصيل بشأن هذا الموضوع سيتم في البيان الصحفي أثناء عملية الإفراج.