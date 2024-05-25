أخبار اليمن : البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ34

البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ34تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ34 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من عضو اللجنة العامة للمؤتمر الدكتورة أحلام البريهي، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - الأكــرم

تحية تقدير وإجلال وبعد:

يسرني أن أرفع إلى مقامكم وعبركم إلى كافة قيادات المؤتمر الشعبي العام وجميع أبناء شعبنا اليمني الجسور اطيب التهاني بمناسبة الذكرى الـ34 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة المباركة، ذلك المكسب الوطني العظيم الذي تحقق للشعب في الـ22 من مايو 1990، والذي يعد استحقاقا وطنيا ناله الشعب وناضل من اجله وقدم لنيله الكثير من التضحيات الجسام ،والتي بموجبها أصبحت الوحدة ـحد ثوابت شعبنا التي لن يفرط فيها ومازال بأغلبيته ملتف حولها متجاهلاً بعض الأصوات النشاز هنا أو هناك التي تحاول المساس بها.

سيدي الرئيس نهنئكم بذكرى حلول هذا المكسب الوطني، ونحن نعلم ان العالم والمنطقة ووطننا يمرون بتحولات تاريخية أفرزت عدة توجهات وتحالفات وقوى منها من يحب الخير لليمن ومنها من يحمل الحقد ويحاول تدمير كافة مكتسبات وطننا وازكاء روح الفرقة، ورغم كل ذلك نؤكد لكم ثقتنا بانتصار اليمن الموحد، النابعة من ثقتنا بايجابيات ماحققته الوحدة على كافة اراضي وطننا الحبيب من شرقه الى غربه ومن شماله الى جنوبه والتي ستكون المرجعية التي سيرضخ لها منطق اليمنيين مهما تباعدت رؤاهم الآنية وسيجتمعون حولها يوما، مهما تشتت التوجهات، شادين ايدي بعضهم لمعالجة ماقد يكون شابها من اختلالات او أخطاء على اعتبار أنها رسمت واقعاً ايجابياً عاشه كل اليمنيون في الريف والحضر على امتداد وطننا الغالي، وأنهم بحاجة إلى إرساء مداميكها وتقوية أساساتها باعتبارها طوق نجاة للجميع وطريق لا يجب الحياد عنه، لاجل الوصول إلى يمن آمن مستقر مزدهر يجمع كل اليمنيين ويصنع فخرهم وعزهم بين الأمم.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم باسم كافة زملائي من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي باعتباركم أحد المساهمين بصناعة هذا الحدث الوطني والمكسب الشعبي العملاق، ونؤكد لكم أننا مازلنا نراهن على شخصكم ومعكم كافة القيادات اليمنية من أصحاب الحل والعقد بحماية هذا المكسب ومعالجة أي اختلالات قد تكون شابته، وإرساء الوحدة كقيمة عظيمة لا يجب أن يكون عليها خلاف وأنها ملك الجميع ومصلحة الجميع ومحمية بقوانين تجرم المساس بها.

وتقبلوا فائق تحياتنا وعظيم أمتناننا

وكل عام وأنتم ووطننا ووحدتنا بألف خير ومحبة وسلام

د/ أحلام البريهي

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

وكيل وزارة الشباب والرياضة