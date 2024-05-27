أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36050

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36050ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و50 شهيداً، و81 ألفاً و26 مصاباً.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينياً وإصابة 383 آخرين بجروح.

وأضافت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الرابع والثلاثين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.