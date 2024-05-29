أخبار اليمن : صنعاء تعلن موعد صرف بدل انتقال المعلمين

صنعاء تعلن موعد صرف بدل انتقال المعلمينأكد وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال، يحيى بدر الدين الحوثي، أن صندوق دعم المعلم والتعليم سيبدأ صرف بدل انتقال العاملين في الميدان التربوي من إداريين ومدرسين ابتداء من شهر محرم القادم 1446هـ في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.

وأهاب وزير التربية في تصريح اعلامي، بالمعلمين والإداريين المستهدفين بعملية الصرف تقديم بياناتهم صحيحة وكاملة للصندوق، مشدداً على مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات والإدارات المدرسية قبول المتطوعين في التدريس فقط وعدم قبولهم في العمل الإداري.

واشترط في قبول المتطوعين أن يكونوا من أصحاب الكفاءات وأن يكون ذلك وفقا للحاجة الماسة على أن يتم توقيع اتفاقيات عمل مع المتطوعين ليواصلوا التدريس أثناء الدوام الرسمي كاملاً.

وأوضح أن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ستقدم للطلاب والطالبات سبعة ملايين كتاب للفصل الدراسي الأول.

كما أهاب وزير التربية بمكاتب التربية بالمحافظات والمديريات والإدارات المدرسية صرف ما لديها من مخزون من الكتب المدرسية خلال العامين الماضيين، داعياً الجميع للمحافظة على الكتاب المدرسي بما يكفل الاستفادة منها خلال الأعوام القادمة.

إلى ذلك، وجه وزير التربية والتعليم، بصرف بدل انتقال لمنتسبي جهاز محو الأمية وتعليم الكبار من صندوق الجهاز بإجمالي مبلغ 162 مليوناً و500 ألف ريال.

ويبلغ عدد منتسبي الجهاز من "معلمين، موجهين، وإداريين" ثابتين ومتطوعين ستة آلاف و500 موظف وموظفة بواقع 25 ألف ريال لكل موظف.

وأشاد وزير التربية خلال اجتماع بقيادة الجهاز وموظفي محو الأمية وتعليم الكبار، لمناقشة سير العمل بالجهاز بجهود العاملين في الجهاز وثباتهم واستمرارهم في أعمالهم رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي أفرزها استمرار العدوان والحصار.