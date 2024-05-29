أخبار اليمن : رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل الرجوي

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل الرجويبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ محمد محمد حزام الرجوي ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة السابق، والمنتخب عضوا في هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في المؤتمر العام السادس عام 1999م، مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة الاسبق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته المجتمعية والادارية، وفي العمل التنظيمي كواحد من القيادات التنظيمية التي كان لها دورا بارزا في تطوير اداء المؤتمر، وساهمت بتطوير العمل التنظيمي والرقابي في المؤتمر الشعبي العام .

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيقي الفقيد الاستاذ/ عبدالله محمد حزام الرجوي، وعلي محمد حزام الرجوي، والى نجل الفقيد/ إبراهيم محمد محمد حزام الرجوي، واخوانه وكافة ال الرجوي بمديرية مدينة حجة محافظة حجة، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".