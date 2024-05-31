أخبار اليمن : صنعاء تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور

صنعاء تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاورأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة للقوة الصاروخية والبحرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "إيزنهاور"، في البحر الأحمر، رداً على جرائم العدوان الأمريكي البريطاني واستهدافه الأعيان المدنية، واستمراراً لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوة الصاروخية والقوة البحرية في القواتِ المسلحة نفذتا عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكيةَ "ايزنهاور" في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية.

وأشار البيان إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في الرد المباشر والفوري على كل عدوان جديد على الأراضي اليمنية، وذلك باستهداف كافة مصادر التهديد وكل الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي.

ولفت إلى أن هذه العملية جاءت رداً على العدوان الأمريكي البريطاني على الأعيان المدنية في عدد من المحافظات مساء الخميس، الذي أدى إلى سقوط 58 شهيدا وجريحا من المدنيين والعسكريين.