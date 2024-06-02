أخبار اليمن : “ملاجئنا فارغة”.. الأونروا تعلق عملها في رفح

“ملاجئنا فارغة”.. الأونروا تعلق عملها في رفحعلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عملها في رفح، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وقال مفوض الوكالة فيليب لازاريني في منشور على حسابه عبر منصة إكس، “ملاجئنا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فارغة، وأكثر من مليون شخص نزوحوا بحثًا عن مكان آمن لم يجدوه أبدًا”.

وأضاف لازاريني، “اضطرت الأونروا إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح”.

ولفت إلى أن "فرق الوكالة تعمل الآن من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، والمناطق الوسطى، التي يعيش فيها 1.7 مليون نسمة".

وتابع مفوض الأونروا “في خان يونس، استأنفنا العمليات رغم الأضرار التي لحقت بجميع منشآتنا”.

وأوضح لازاريني أن الأونروا سُمح لها باستقبال ما يقل قليلًا عن 450 شاحنة في الأسابيع الثلاثة الماضية، وأن هذا لا يمثل شيئًا في مواجهة الاحتياجات التي تصل إلى 600 شاحنة يوميًّا من الإمدادات التجارية والوقود والإمدادات الإنسانية.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أعلنت قبل أيام، أن حوالي مليون شخص فروا من رفح بجنوب غزة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

ويواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح الحدودي، وسط تحذيرات أممية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني، بسبب عدم تدفق الإمدادات المنقذة للحياة في أنحاء متفرقة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، التي تواجه خطر المجاعة الحقيقية.