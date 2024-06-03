أخبار اليمن : 3500 طفل في غزة مهددون بالموت

3500 طفل في غزة مهددون بالموتحذّر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، من أن أكثر من 3500 طفل دون الخامسة معرضون للموت بسبب سياسات الاحتلال لتجويع الأطفال.

وأضاف في بيان له، اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي بسبب اتباع الاحتلال الإسرائيلي لسياسات تجويع الأطفال، ونقص الحليب والغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وحرمانهم من التطعيمات، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، للأسبوع الرابع على التوالي".

وبين أن الأطفال بغزة "يحتاجون إلى معالجة جذرية للأزمات التي يعرضهم لها الاحتلال بشكل ممنهج".

وأوضح البيان أن الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى توفير الغذاء والرعاية الصحية والمكملات الغذائية والتطعيمات والأغذية المخصصة للأطفال، إضافة إلى أن فئة الأطفال -خصوصاً- بحاجة إلى رعاية نفسية متقدمة بالتزامن مع هول ما عايشوه".

وأكمل: "الأطفال قتل منهم خلال حرب الإبادة الجماعية (15,438) طفلاً شهيداً، كما أصيب منهم عشرات الآلاف، وبات أكثر من (17,000) منهم يعيشون دون أحد والديهم أو كليهما".

ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية، وكل المحاكم الدولية الأخرى، وكل القضاة الأحرار في العالم، إلى ملاحقة "مجرمي الحرب الإسرائيليين والأمريكان الذين يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج ومقصود ويزجّون بهم في محرقة تاريخية لم يشهد لها العالم مثيلاً، وتقديم هؤلاء المجرمين إلى محكمة عادلة كمجرمي حرب ومحاسبتهم على جرائمهم".