أخبار اليمن : فلكياً.. هذا موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحى

فلكياً.. هذا موعد غرة ذي الحجة وعيد الأضحىأكد مختصون فلكيون يمنيون أن الجمعة القادمة هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445، والأحد عيد الأضحى المبارك.

وقال الفلكي عدنان الشوافي: "بالحساب الفلكي لمطالع اليمن تكون الجمعة القادمة الموافق 7 يونيو بداية شهر ذي الحجة 1445 هجرية، ومنه يوافق عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024".

وأتفق معه الفلكي أحمد الجوبي، حيث أوضح أنه "بالرغم من أن صيامنا يوم الاثنين إلا أن عيدنا عيد الأضحى 1445هـ يوم الأحد 16 يونيو وأول أيام السنة، والجمعة بداية العشر".

وأكد ذلك الفلكي محمد عياش بالقول: "فلكياً.. الجمُعة 7 يونيو، أول أيام العشر من شهرِ ذِي الحجة 1445هـ، لِيُصادف بذلك يوم عرفه السبت 15 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى المُبارك الأحد 16 يونيو".